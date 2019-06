Fares outsider per affiancare Ghoulam: avviati i colloqui, quattro squadre da battere [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcioNapoli - L'asse Cristiano Giuntoli-Mino Raiola resta sempre caldo: non solo Hirving Lozano e Lorenzo Insigne, nellì'agenda spunta anche il nome di Mohamed Fares. Il terzino algerino classe 1996 è l'outsider per la dfascia sinistra partenopea. Il Napoli segue il ragazzo da oltre due anni ed ha notato la crescita costante di un calciatore diventato uno dei migliori interpreti del ruolo. In più a 'favorire' tutto c'è anche quel Faouzi Ghoulam che proprio con Fares ha un rapporto davvero speciale, un aspetto importante anche sotto l'aspetto poi della competizione nel ruolo.

CN24 - Fares-Napoli, contatti avviati e la valutazione

La Spal valuta il mancino sui 15 milioni (al Verona è riconosciuta anche una percentuale su rivendita futura) e la SSC Napoli ci sta pensando seriamente sfruttando il rapporto con Raiola. L'algerino piace per la sua duttilità in quanto può giocare sia terzino che centrocampista alto. Gli azzurri però non sono gli unici ad essere in corsa per Fares. In lizza ci sono: Lazio (Murgia e conguaglio la prima proposta), Torino, Roma e Inter. Nelle prossime settimane, quando magari si potrebbero sbloccare le cessioni di Hysaj e Mario Rui, questa pista potrebbe decollare in modo più deciso.