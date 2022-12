Calciomercato Napoli - Le parole di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, che sui social commenta le strategie del Napoli tra il nuovo acquisto Bereszynski e il rinnovo di Kim in arrivo:

"Il Napoli sta preparando i documenti per Bartosz Bereszynski come nuovo terzino destro che arriva della Sampdoria, poi il club si concentrerà sul nuovo contratto di Kim Min-Jae. I colloqui si svolgeranno nel 2023. Il Napoli proverà a modificare l'attuale clausola rescissoria. Ma Kim non partirà a gennaio".