Fabian via? Repubblica: il Napoli sta pensando di cederlo al miglior offerente! Contatti col Barcellona, spunta il prezzo per darlo via

Ultime notizie Napoli - Fabian e le grandi di Spagna, il nuovo capitolo sarà scritto quest’estate. Lo spagnolo è uno dei pezzi pregiati della collezione Napoli, come racconta Repubblica.

“Il club sta pensando di cederlo al miglior offerente. L’obiettivo è fare cassa per poi finanziare i colpi da regalare a Spalletti. Il Barcellona? I contatti con l’entourage sono già cominciati ma la base di partenza è davvero alta: serve una cifra tra i 50 e i 60 milioni per convincere De Laurentiis a lasciarlo partire. Il Barca proverà ad inserire contropartite tecniche: Pjanic da escludere per l’ingaggio, Junior Firpo è un esterno sinistro seguito già in passato e potrebbe anche interessare. Il Napoli, però, preferirebbe soltanto cash in questa fase, se ne riparlerà”