Fabian via? De Laurentiis attende offerte! La strategia su cinque possibili addii

Si esulta a metà per i gol di Fabian, come racconta il Corriere dello Sport, ma è una strana sensazione motivata dall'ombra del mercato.

Fabian via? De Laurentiis attende offerte

Lo spagnolo è in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato e potrebbe partire, piace in Spagna, De Laurentiis valuterà ogni proposta senza fretta:

“Solo alle proprie condizioni si procederà verso il divorzio. La rete al Torino certifica il valore e asseconda l'interesse di club come l'Atletico e il Real Madrid. Il Napoli ha trattato col suo entourage, non è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto. De Laurentiis scruta il mercato, attende proposte allettanti. La strategia del club è chiara: nessuno è incedibile se arriveranno offerte irrinunciabili. Concetto che varrà per Fabian e Koulibaly ma anche per Osimhen, Zielinski e Lozano”

