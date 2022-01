Fabian sacrificio inevitabile? CorSport: in una lista di sostituti ci sono già tre nomi

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha cominciato a dare un’occhiata in giro, lui e tutta l’area scouting guidata da Maurizio Micheli, e sulle scelte, si sa, vanno distesi veli per tutelare la riservatezza ed evitare che si costruiscano aste dannose.

Calciomercato Napoli

Napoli, Fabian sacrificabile?

Secondo il quotidiano in edicola, per il Napoli del futuro potrebbe servire un centrocampista, nel caso in cui Fabian Ruiz diventasse un sacrificio inevitabile andrebbe individuato. In una ipotetica lista di rinforzi ci sarebbero sicuramente Ivan Ilic del Verona, Davide Frattesi del Sassuolo e viene inserito anche Nahitan Nandez del Cagliari.