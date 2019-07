AS - Atletico Madrid su Fabian Ruiz, secca risposta di Ancelotti: "È assolutamente incedibile"

Calciomercato Napoli- L'Atletico Madrid piomba su Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo aveva già attirato le attenzioni dell'altra squadra di Madrid, il Real di Florentino Perez. Ma anche in quella occasione la risposta del Napoli è stata un due di picche. Stavolta è toccato a Simone beccarsi un 'no'. Il centrocampista spagnolo, secondo quanto riferito dal quotidiano iberico AS, è stato richiesto dai Colchoneros.

Fabian Ruiz, Ancelotti all'Atlertico Madrid: "È incedibile"

Il direttore dell'area tecnica, Andrea Berta, è letteralmente innamorato del centrocampista e un anno fa era vicino a prenderlo dal Betis Siviglia, ma il Napoli fu più lesto nel convincere il giocatore e a pagare la clausola di 30 milioni. In questi giorni, il direttore sportivo ha contattato più volte Carlo Ancelotti per tentare di aprire una trattativa, ma ha ricevuto la stessa risposta che è arrivata al Real Madrid: "È assolutamente incedibile".