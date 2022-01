Fabian resta a Napoli: rifiutato il Newcastle a gennaio

Calciomercato Napoli, ultime notizie. Fabian Ruiz resterà in maglia azzurra almeno fino a giugno: il centrocampista spagnolo sta vivendo un ottimo momento di forma e nonostante ci sia più di un club sulle sue tracce, non c'è dubbio che Fabian non si muoverà da Napoli fino a fine stagione. Stando a quanto riporta Serie A News, il Newcastle United avrebbe contattato il giocatore del Napoli per convincerlo a trasferirsi in Premier League già a gennaio: secca la risposta di Fabian che ha rispedito al mittente la proposta.

