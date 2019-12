Fabian-Real Madrid, Gazzetta: pronti 70mln per giugno! De Laurentiis può accettare l'addio ad una condizione

Calciomercato Napoli - Il Real Madrid vuole fare sul serio. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione che i blancos sono pronti a trattare l’acquisto di Fabian Ruiz dal Napoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"La questione non riguarda il mercato di gennaio, il tutto è da valutare in prospettiva per il prossimo giugno, quando il club avanzerà la propria offerta. Sarebbero pronti 70 milioni per il centrocampista della nazionale. Una cifra interessante, che potrebbe convincere Aurelio De Laurentiis, soprattutto se il Napoli dovesse fallire la zona Champions League.

In quel caso verrebbe a mancare, per gli investimenti futuri, una cifra molto vicina a quella che incasserebbe con la cessione del talento andaluso. Per il momento, nella sede della Filmauro, non è arrivata nessuna offerta, ma dalla Spagna fanno sapere che a gennaio qualcosa inizierà a muoversi"