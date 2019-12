Dalla Spagna - Il Real Madrid insiste per Fabian, chiamate costanti da Florentino Perez: interrotto il rinnovo con il Napoli

Calciomercato Napoli. Prosegue il pressing del Real Madrid per Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato da AS, il centrocampista del Napoli resta in cima ai pensieri di Florentino Perez in vista della prossima stagione: per il quotidiano spagnolo, infatti, le chiamate del patron all'entourage dell'ex Betis continuano ad essere pressanti e costanti per dimostrare il reale interesse delle merengues per il giocatore azzurro, nel tentativo di anticipare anche la concorrenza di PSG e City.

Fabian-Real, si complica il rinnovo con il Napoli

A maggior testimonianza della serietà del Real Madrid, arrivano alcune conferme anche da Cadena Ser che avrebbe contattato alcune persone molto vicine a Fabian: da quanto risulta ai giornalisti spagnoli, le negoziazioni con il Napoli per il rinnovo si sarebbero interrotte nonostante la volontà di De Laurentiis di farlo diventare una bandiera del club, con il giocatore ed il suo entourage molto allettati dalle lusinge del Real Madrid.