Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi in casa Napoli è senza ombra di dubbio quello di Everton Soares, talento brasiliano attualmente in forza al Gremio. Stando a quanto riportato dall'ANSA, al di là delle smentite di facciata la trattativa va avanti con gli azzurri che avrebbero già presentato al club carioca una offerta da 25 milioni di euro. Altro aspetto non di poco conto è quello relativo alla volontà del ragazzo, che vedrebbe di buon occhio un approdo in Italia. A confermare queste notizie sarebbero fonti vicine alla presidenza della squadra di Porto Alegre.

Everton Soares Gremio