Esonero Sarri? Lotito risponde: "Sciocchezze, ma prenderò in mano la situazione"

Arrivano nuove notizie in merito a quelle che sono state le voci di calciomercato circolate nelle ultime ore riguardo l'esonero di Sarri dalla Lazio per un momento difficile che sta attraversando la squadra biancoceleste dell'ex Napoli.

Esonero Sarri: le parole di Lotito

Queste le dichiarazioni di Lotito sull'esonero di Sarri a Il Corriere dello Sport: "Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno. Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze".