Esonero in arrivo, Schira annuncia: "Pronto Paulo Fonseca in panchina"

Nemmeno il tempo di smaltire la delusione per l'esonero al Milan che Paulo Fonseca potrebbe ritrovarsi subito in un'altra stimolante avventura. Il tutto mentre i rossoneri ancora fanno fatica e il connazionale Sérgio Conceição anche non ha vita facile con lo spogliatoio milanista come si è visto nell'ultima giornata di Serie A col clamoroso litigio tra tecnico e Davide Calabria.

Sorpresa Paulo Foncesa: pronto il ritorno in panchina

"Paulo Fonseca è in pole position per diventare il nuovo allenatore dell'Olimpique Lione. Pronti due anni di contratto", svela Niccolò Schira che annuncia anche l'esonero imminente di Pierre Sage.