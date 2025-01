Clamoroso Milan: Conceicao quasi alle mani con Calabria! "Poi ci siamo chiariti" | VIDEO

Ultime calcio - Il Milan ha vinto in rimonta nel finale la gara contro il Parma, col punteggio di 3-2. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di DAZN Davide Calabria che ha avuto in campo una forte discussione con il proprio allenatore Conceicao, venendo quasi alle mani:

"Sinceramente sono cose da campo: un malinteso tra noi due, ci tenevamo a questa partita. L'adrenalina era bella alta e ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda. Abbiamo sistemato le cose: non sarà la prima nè l'ultima volta che si vede. Cosa comune nel calcio. Chiedo anche scusa perchè non è una cosa bella. La cosa piùimportante è la squadra e aver ribaltato la partita".