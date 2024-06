Esiste uno spiraglio per la permanenza di Di Lorenzo al Napoli? Il punto della situazione

Calciomercato SSC Napoli - Oggi è il giorno del debutto della Nazionale di Spalletti all’Europeo e Giovanni Di Lorenzo giocherà contro l’Albania. L’evoluzione della sua storia con il Napoli, però, continua a riempire giornate e copertine.

Ne parla il Corriere dello Sport.

Di Lorenzo tra Napoli e Juventus

“Antonio Conte assolutamente irremovibile sull’idea di blindarlo, nonostante il giocatore abbia chiesto la cessione, proprio come il club azzurro. L’ombra della Juve, nel frattempo, si allunga all’orizzonte: i bianconeri sono in attesa e anche in agguato.

Per il signor Antonio si tratta di una delle colonne della squadra che sarà, che nascerà a immagine e somiglianza delle sue idee. Di Lorenzo è considerato imprescindibile e dunque incedibile: ma esiste uno spiraglio per la sua permanenza?

Ieri ha detto il suo agente Mario Giuffredi: «Posso soltanto dire che il calcio è come la vita: può accadere di tutto». Come negarlo”