Llorente, l'agente: "Tornerà in Italia ma sicuramente non verrà al Napoli!" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Fernando Llorente potrebbe tornare in Italia. E' questa la notizia delle ultime ore che rimbalza direttamente dalla Spagna. L'ex centravanti della Juventus, oggi in forza al Tottenham, ha voglia di cambiare aria.

La redazione di CalcioNapoli24 ha rintracciato Chus Llorente, fratello ed agente del Rey Leon, per provare a capire meglio quali saranno le intenzioni future. Il procuratore ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Con il Napoli non c'è nulla. E' molto probabile che Fernando torni in Italia ma di sicuro non al Napoli".