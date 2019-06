Calcio Napoli mercato - Fernando Llorente ha il contratto in scadenza e il Tottenham non ha intenzione di concedere il rinnovo all'attaccante. Il giocatore è alla ricerca di un nuovo progetto e ha diversi estimatori in Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Llorente è nel mirino dell'Inter di Conte e piace anche al Napoli. Inoltre anche Milan e Roma sono interessante all'attaccante.