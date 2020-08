Erede di Koulibaly? CorSport: Sokratis ha chance maggiori di chiunque altro! Contatti diretti con Gattuso

Calciomercato Napoli - La priorità del mercato del Napoli rimane, eventualmente, l’uomo che dovrà raccogliere l’eredità di Koulibaly come racconta il Corriere dello Sport:

“Sokratis Papastathoupolos ha chance maggiori a chiunque altro, avendo lavorato con Gattuso (nella versione calciatore) al Milan ed avendo avuto anche modo di parlare direttamente con lui. E il greco sa ciò che deve: che ci sono gerarchie ipotizzabili, ovvio, ma non scolpite nel marmo; e che poi ci sarà un anno in cui gli spazi si andranno allargando sempre. Ma il mercato si è, per il momento, e apparentemente, fermato”