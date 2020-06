Empoli, Corsi: "Ricci sa che piace al Napoli, ma tutti questi rumors non gli fanno bene. I suoi compagni già gli fanno le battute. Su Ciciretti e Tutino..."

Calciomercato Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Tutino ha giocato più di Ciciretti, che è entrato in forma solo alla fine, prima della chiusura. Adesso però è tra i più in forma, sorprende il suo atteggiamento. E' un giocatore di grande qualità e si sta allenando al massimo. Attualmente non possono giocare in società di altissimo livello, ma si stanno impegnando al massimo per poter raggiungere la Serie A. Speriamo con l'Empoli. Ricci? Non ne ho discusso con il Napoli. Io conosco bene il valore del calciatore. Inizialmente non avevo la percezione del suo valore, fino a che non ha debuttato in prima squadra. Inizialmente gli allenatori delle nazionali giovanili mi trasmettevano grande entusiasmo, poi l'ho visto con i grandi e ho avuto lo stesso entusiasmo. In questo momento la cosa che più mi preme è tenere la situazione il più ovattata possibile, il ragazzo bisogna tenerlo fuori da certi discorsi e lui dovrà essere protagonista con noi".