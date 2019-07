Calciomercato Napoli - Ore caldissime in casa Napoli per quanto riguarda il mercato. Giuntoli scatenato, oggi a Madrid per chiudere il colpo James Rodriguez, ma lavora su più piste. C'è anche quella che porta ad Elmas, centrocampista del Fenerbahce di 19 anni. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, domani nuovo contatto per questa trattativa che risulta ben avviata.