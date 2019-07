James Rodriguez al Napoli, Sky: blitz di Giuntoli a Madrid con Mendes! Il ds vuole chiudere, domani possibile incontro con il Real

Calciomercato Napoli - Blitz di Cristiano Giuntoli a Madrid in giornata, presente anche l'agente di James Rodriguez, Jorge Mendes. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport. Probabile anche incontro con il Real Madrid nella giornata di domani. Il Napoli vuole chiudere per evitare di essere superato da eventuali concorrenti come l'Atletico Madrid, anche se secondo le fonti di Sky Sport non risulta l'apertura del Real a cedere il giocatore all'altra squadra di Madrid. Il giocatore ha scelto il Napoli. Giuntoli vuole chiudere in tempi brevi.

James Rodriguez - Napoli

Il trequartista colombiano sembra sempre più vicino alla squadra di Carlo Ancelotti. Dopo una trattativa anche abbastanza lunga il Napoli sta cercando di stringere con il Real madrid. Infatti ci potrebbe essere un nuovo incontro domani nella capitale spagnola. Gli ostacoli fino ad oggi hanno riguardato la formula: prestito con obbligo di riscatto per De Laurentiis, mentre il Real Madrid fino ad oggi era fermo sulla cessione a titolo definitivo.

