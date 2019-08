Dzeko, Napoli e Inter ma non solo. Dalla Francia: anche il Monaco si fionda su di lui!

Mercato Napoli - Una sorta di fulmine a ciel sereno la notizia lanciata oggi da Radio Kiss Kiss Napoli, l'emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli, a proposito di un interessamento e di un sondaggio del Napoli per Edin Dzeko. Il bomber bosniaco, infatti, è da tempo nel mirino dell'Inter, che ha un accordo di massima con il giocatore ma che non riesce a raggiungere la quadra con la Roma.

Dzeko Roma

Gli azzurri ed i nerazzurri ma non solo. Già, perché stando a quanto raccolta dalla redazione dell'autorevole quotidiano francese France Football, l'ex Manchester City rappresenterebbe una tentazione anche per il Monaco, a caccia di rinforzi per il 4-4-2 di Leonardo Jardim, soprattutto in virtù del fatto che il futuro di Radamel Falcao appare essere incerto. Inoltre, l'intenzione del tecnico portoghese è quella di andare a costituire una coppia di attaccanti molto forte fisicamente e da questo punto di vista Dzeko ha pochi eguali sparsi in giro per l'Europa.