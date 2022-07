Dybala-Napoli, gli agenti chiedono una commissione choc! Dubbi sulla tenuta fisica, ADL chiude solo in un caso

Calciomercato Napoli, ultimissimi aggiornamenti. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sulla trattativa gestita da Jorge Antun, ex concessionario d’auto, che ha un unico assistito: Paulo Dybala. Motivo per cui, dalla mattina alla sera, ma anche oltre, passa il suo tempo a tempestare di proposte club di serie A (e non solo) che quasi fanno a gara per non rispondere alle sue telefonate.

Dybala Napoli

Napoli-Dybala, chiesta una commissione choc dagli agenti: le cifre

Inter, Roma, Milan e persino Napoli sono nel mirino dell’agente della Joya ma fino ad adesso sono tutti in attesa che Dybala rimetta i piedi sulla terra. E anche Antun che visto che ha tra le mani un piccolo gioiello a parametro zero, chiede per sé una commissione da 5 milioni, magari da dilazionare come farebbe per esempio il club giallorosso. La Roma è davanti a tutti, ieri Thiago Pinto ha incontrato l’agente dell’ex juventino e pare sia vicinissima all’intesa, spesso le voci vengono messe in giro anche per mettere fretta, forse l’unico club che ha seriamente iniziato a trattare e che ha veramente voglia di chiudere (d’altronde, che ostacolo ci sarebbe a trattare con uno svincolato?).

Dybala al Napoli, la strategia di De Laurentiis

Il club azzurro è lì alla finestra: si preoccupa delle condizioni fisiche di Dybala e aspetta che le richieste di ingaggio scendano sotto ai 4,5 milioni di euro (ora è fermo attorno ai 5,5 milioni). Se la Joya, insomma, si dimezza o quasi lo stipendio, ecco che De Laurentiis potrebbe muoversi finalmente con decisione.