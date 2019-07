Duello Juve-Napoli per Icardi, Tuttosport: "L'argentino affascinato dai bianconeri: per ora non c'è partita sull'appeal"

L'edizione odierna di Tuttosport scrive del duello tra Napoli e Juve per Icardi: "A parte i bianconeri, per Mauro la pista Roma appare freddina (nella capitale, semmai, può sbarcare Higuain; dalla capitale, semmai, si muoverà un certo Edin Dzeko, appetito dall’Inter), mentre il Napoli coltiva il sogno, fermo restando che gli azzurri hanno le stesse necessità della Juventus: cedere un big. Sarà Lorenzo Insigne? E nel caso, sarebbe compatibile la coppia Icardi-Milik? Interrogativi che sembrano rallentare qualsiasi offensiva, con l’Inter che invece preme per una cessione immediata e nelle ultime ore ha provato a fare nuovamente alla Juve il nome di Paulo Dybala in cambio. La risposta di Paratici? No secco, ça va sans dire. Maurito, per il momento, si mette in attesa. In teoria non avrebbe preclusioni di alcun tipo ad accettare una destinazione o l’altra. In pratica, stando a quanto affermano fonti vicine all’entourage dell’argentino, solamente la Juventus lo affascina sul serio. L’unico rischio, per i campioni d’Italia, si concretizzerebbe se l’attaccante cambiasse idea e anziché aspettare avesse fretta di decidere il proprio destino. Il Napoli, in quel caso, pur con tutte le variabili di cui sopra, entrerebbe in gioco. Anche se, quanto all’appeal dei club a lui interessati, per Maurito ora non c’è partita".