Dove allenerà Sarri? Può chiudere la carriera nell'altra squadra del cuore

Dove allenerà Sarri il prossimo anno? Da dove ripartirà il tecnico ex Napoli dopo le dimissioni a sorpresa in casa Lazio? C'è grande curiosità attorno al tecnico toscano ora disponibile sul mercato è che ha già rifiutato un'offerta in corsa dalla Premier League, ovvero quella del Nottingham Forest. Anche perché a 65 anni, si tratterà di sicuro della sua ultimissima esperienza prima del ritiro per godersi in pace la pensione.

In tempi non sospetti aveva del resto svelato di voler chiudere la carriera proprio in biancoceleste, scenario non più possibile dopo la decisione maturata a gran sorpresa. E adesso? Mentre timide voci lo accostano alla panchina del Napoliper un colpo di scena, spunta quella che più verosimilmente potrebbe essere la sua prossima meta. Anche perché un ritorno sotto al Vesuvio, per quanto romantico come scenario, non sembra attuabile al momento considerando che Aurelio De Laurentiis punta sul sogno Antonio Conte e, sullo sfondo, su allenatori in rampa di lancio e con una storia ancora da scrivere.

Dove può allenare Sarri dopo la Lazio: c'è una meta romantica

Sarri, piuttosto, potrebbe andare alla Fiorentina a fine stagione. L'altra squadra del suo cuore oltre il Napoli, appunto già allenata. Vincenzo Italiano saluterà di certo la Viola a fine stagione, magari per spostarsi proprio in Campania, e su quella panchina potrebbe approdare il 'comandante'. Si parla anche per i gigliati anche del giovane e rampante Alberto Gilardino, ma chissà che la società non punti su maggior esperienza più in linea su Italiano rispetto a una rivelazione come l'ex centravanti.

Sarri meriterebbe una tale soddisfazione in chiusura di un percorso straordinario, all'insegno della gavetta e a dimostrazione che i sogno si possono raggiungere seppur con ritardo. E' ancora tutto da vedere, però. Ce n'è di tempo davanti e il valzer di panchine di fine stagione potrebbe prendere pieghe inaspettate. Ma una cosa è certa: Sarri avrà non pochi estimatori in queste settimane.