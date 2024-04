Nuovo allenatore Napoli: il nome più caldo, il sogno, il napoletano e il 'nuovo De Zerbi'

Nuovo allenatore Napoli, chi siederà in panchina la prossima stagione? Perché con la qualificazione in Champions League ormai andata sfumano anche i sogni di permanenza per Francesca Calzona a fine stagione. Quella del Ct della Slovacchia era solo un'ipotesi come traghettatore, ma una rimonta record e un'armonia ritrovata col gruppo avrebbe di certo convinto Aurelio De Laurentiis a riconfermare l'ex vice allenatore prima di Maurizio Sarri e poi di Luciano Spalletti. Ma nulla da fare, purtroppo per tutti: si ripartirà piuttosto da una nuova guida tecnica e non bisognerà assolutamente sbagliare dopo aver puntato male prima su Rudi Garcia e poi su Walter Mazzarri. 

Allenatore Napoli: i 4 nomi pi√Ļ caldi per la prossima stagione ¬†

Il nome pi√Ļ caldo, a oggi, √® quello di Vincenzo Italiano: erede quasi designato di e da Spalletti, potrebbe arrivare con un anno di ritardo in azzurro. A fine stagione saluter√† la Fiorentina considerando il ciclo Viola chiuso e la sfida partenopea potrebbe essere il prossimo step in carriera. Sullo sfondo, per√≤, c'√® sempre il sogno proibito della tifoseria azzurra: Antonio Conte. Sar√† anche juventino nel midollo, ma sarebbe anche la certezza di un progetto che punterebbe a vincere e col tecnico che darebbe una botta di adrenalina assurda all'ambiente e in particolare allo spogliatoio.¬†

C'√® anche l'ipotesi di un napoletano sulla panchina del Napoli: ovvero Raffaele Palladino, tra le rivelazioni della Serie A alla guida del Monza nelle ultime due stagioni e pronto a cogliere - l√¨ dove si palesasse - la chiamata di casa sua. Da monitorare anche Francesco Farioli: considerato il nuovo 'De Zerbi', √® uno dei nomi certi nella lista della societ√† campana e la scelta finale potrebbe ricadere sulla sorpresa del Nizza. Al momento sembrerebbero questi i nomi pi√Ļ caldi. Ma occhio al potenziale¬†colpo di scena dietro l'angolo come gi√† accaduto col nuovo Ds del Napoli. ADL √® pronto a sorprendere. Sempre.¬†