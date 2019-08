Dispetti Juve-Inter per Icardi! Retroscena CorrSera: Paratici-Wanda, no anche al Napoli: piano per far crollare il prezzo

Calciomercato Napoli - Marotta-Paratici i piani segreti e le contromosse su Mauro e Paulo. Clamoroso retroscena di mercato riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera su Mauro Icardi.

Riuscendo a soffiare Lukaku alla Juve, Marotta ha messo a segno una tripletta. Ha vinto la prima battaglia contro l’ex allievo, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Ha ottenuto poi un secondo obiettivo, incagliare il mercato degli attaccanti in casa dei bianconeri, decisi a cedere Gonzalo Higuain ma ora con un’opzione in meno per il sostituto. L’ultimo contropiede di Marotta riguarda, indirettamente, Paulo Dybala. L’argentino ha tempo fino a oggi per accettare il Tottenham. Dovesse impuntarsi, come ha fatto con il Manchester United, resterebbe in carico alla Juventus e, a quel punto, tornerebbero in gioco proprio Marotta e l’Inter. A inizio giugno, Paratici ha contattato Wanda Nara e gli ha chiesto di aspettare la fine di agosto e di rifiutare, fino ad allora, tutte le offerte per Icardi (tra cui quella della Ssc Napoli, ndr). Questo per mettere in difficoltà il club nerazzurro e far così precipitare il prezzo dell’ex capitano da 70 a 40 milioni. I continui rifiuti di Dybala suggeriscono invece, ma qui non ci sono conferme e si vedrà oggi se la «Joya» accetterà il Tottenham, che Marotta abbia consigliato la stessa strategia attendista allo juventino. Tutto questo per favorire lo scambio Icardi-Dybala, un affare sotto il profilo finanziario (i due club realizzerebbero una plusvalenza enorme) e tecnico. C’è ancora un mese davanti, ma nella lunga estate degli screzi tra Inter e Juve, il primo round se lo aggiudica Marotta.