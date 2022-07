DIRETTA VIDEO | Napoli, Giuntoli in conferenza stampa dalle 19:30: seguila su CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli - Conferenza stampa di chiusura del ritiro a Dimaro 2022, avverrà oggi alle ore 19.30 con le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli. È cambiato quindi il programma: diversamente dal solito e dalla precedente comunicazione, non sarà l'allenatore a presenziare davanti ai giornalisti per chiudere il ritiro di Dimaro-Folgarida. Non ci sarà Luciano Spalletti quindi a rispondere alle domande dei giornalisti: al suo posto, ci sarà il direttore sportivo della SSC Napoli, Cristiano Giuntoli. Che avrà il compito di chiarire le ultime strategie di calciomercato, dopo la cessione di Koulibaly, il mancato rinnovo di Mertens e Dybala sfumato. Il tutto in diretta su CalcioNapoli24.

Calciomercato Napoli, conferenza stampa Giuntoli | Diretta video

Giuntoli in conferenza stampa a Dimaro

Ritiro Dimaro Napoli, il programma di del ritiro: tutto in diretta su CalcioNapoli24

