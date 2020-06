Nessun offerta del Napoli per Diego Llorente! Monaco pronto a mettere 40 mln sul piatto, ma il giocatore vuole la Champions e la Premier [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Uno degli ultimi nomi accostati al Napoli negli ultimi giorni, è stato quello di Diego Llorente, difensore centrale della Real Sociedad, giovane talento spagnolo cresciuto nelle giovanili del Real Madrid.

Diego LLorente-Napoli

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it da fonti vicine al calciatore, non è arrivato al momento nessuna offerta degli azzurri all'entourage del DIFENSORE, che però è cosciente, e da tempo. dell'interesse del club partenopeo.

Diego Llorente, infatti è entrato nei radar di Giuntoli già nel Novembre del 2019, quando il ds azzurro provò a portarlo all'ombra del Vesuvio nella finestra di mercato dello scorso gennaio.

Il giocatore però, comunicò che non avrebbe ascoltato nessuna offerta di metà stagione e che se ne sarebbe potuto eventualmente discutere quest'estate. Stessa risposta comunicata alla dirigenza del Monaco, che formulò anche un'offerta alla Real Sociedad di 20 mln restituita al mittente.

UNA TRATTATIVA DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, molti club sarebbero interessati al calciatore, uno dei principali protagonisti della cavalcata del club di San Sebastian in questa stagione che li vede quarti in Liga, ed in piena lotta per un posto in Champions League con Getafe e Atletico Madrid.

Il Monaco, così come il Napoli, non sembra essersi arreso e sarebbe disposto ad offrire una cifra intorno ai 40 mln per il cartellino del giocatore, su cui però ci sarebbero anche atri club europei, principalmente di Liga e Premier League.

LA SITUAZIONE CONTRATTUALE DI LLORENTE

Il difensore ha un contratto che lo lega fino al 2022 alla Real Sociedad, in cui è inclusa anche una clausola rescissoria di 50 mln.

E' cosa nota, però, che gli spagnoli potrebbero cederlo anche per una cifra inferiore, ma non troppo.

L'ingaggio del giocatore è di circa 1 mln di euro a stagione, una cifra che il Napoli potrebbe sborsare anche se con un congruo aumento, tenendo conto che il giocatore, ovviamente aspira a gudagnare di più rispetto al suo attuale ingaggio.

LA VOLONTA' DEL GIOCATORE E DELLA REAL SOCIEDAD

A remare contro le intenzioni del Napoli sarebbero le intenzioni del giocatore, che avrebbe dato al suo agente una netta preferenza per un futuro in Premier League o, in alternativa, la permanenza in Spagna.

Un altro ostacolo, per niente di poco conto, sarebbe la volontà di giocare in Champions League.

In questo caso, tanto il Napoli quanto il Monaco, non potrebbero accontentarlo, ma si potrebbe aprire un terzo scenario fino a 6 mesi fa difficilmente ipotizzabile.

Infatti, se al giocatore non dovesse arrivare un'offerta da un club che disputa la massima competizione europea che accontenti anche le pretese economiche del club, e la Real Sociedad dovesse riuscire a mantenere il quarto posto in campionato, il giocatore potrebbe optare di restare un altro anno nel suo attuale club, disputare la Champions League e cambiare aria nell'estate del 2021.

RIPRODUZIONE RISERVATA