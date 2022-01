Diego Costa per la Salernitana? CdM: è più di un’idea, potrebbe diventare un’operazione concreta a stretto giro!

Domenica c’è il derby con il Napoli per la Salernitana, intanto la nuova società, capitanata da Iervolino e Sabatini, si muove sul mercato come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Diego Costa è più di un’idea, potrebbe diventare un’operazione concreta ed a stretto giro. L’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, che in ottobre compirà 34 anni, ha rescisso il contratto con l’Atletico Mineiro dove ha giocato una stagione importante e coronata da un double (Brasilerao e Copa do Brazil). Il glamour che offre un campionato europeo e soprattutto l’italiano è sempre alto per un sudamericano che troverebbe a Salerno un altro campione del calibro di Ribery. Per Sepe l’accordo è vicino. Il portiere che arriva dal Parma, originario di Torre del Greco, tornerebbe in Campania"