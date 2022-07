Sky - Kim verso il Rennes, blitz Napoli a Parigi per Diallo! Alleato Koulibaly, c'è l'alternativa

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto. Il primo nome della lista è Kim Min-Jae, che è però molto vicino al Rennes. Per questo motivo il club di De Laurentiis ha virato su Diallo del Psg.

Proprio di Diallo ha parlato Gianluca di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul suo sito ufficiale ha scritto:

Il Napoli ha opzionato in Diallo il profilo ideale per poter sostituire Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea. Il difensore centrale, classe 1996, non è ancora certo di arrivare a Napoli. Va visto in questo senso il blitz della società azzurra a Parigi. Il Napoli vuole convincere il giocatore ad approdare in Italia e per farlo potrebbe ricevere sostegno proprio dallo stesso Koulibaly, che potrebbe giocare un ruolo importante in questa trattativa. Trattativa, che comincia, prima, con il contatto con il giocatore e che, poi, vedrebbe il colloquio con il PSG. Nel caso in cui questo nome non dovesse concretizzarsi, ecco che il Napoli punterebbe su profili più internazionali. In questo senso va letto il nome di Lindelolf.