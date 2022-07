Diallo è la prima alternativa del Napoli a Kim! Altri due difensori in lista, i nomi

Il Rennes è convinto di chiudere l'acquisto del difensore coreano Kim con il Fenerbahce, ma il Napoli non rallenta. Anzi, è il primo nome della lista e non sarà depennato fino all'ultimo istante utile. Parallelamente, come racconta il Corriere dello Sport, bisogna tenere in piedi le alternative.

Le alternative del Napoli a Kim

In quest'ottica, il prescelto è il senegalese Abdou Diallo:

"Ventiseienne collega di Koulibaly in Nazionale e tra l'altro anche dotato dello status di comunitario considerando che è nato in Francia. Il Psg lo ha convocato per la tournée in Giappone nonostante sia fuori dai piani, e lo stesso ragionamento è stato fatto con altri tesserati: un modo per tenerne intatto il valore sul mercato. In lista anche Acerbi della Lazio. E Tanganga del Tottenham: sia lui sia Diallo sono anche in orbita Milan"

