Sky - Sfida Diallo-Kim: blitz Napoli a Parigi e Istanbul! Contatti con società e agenti

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto. Il primo nome della lista è Kim Min-Jae, che è però molto vicino al Rennes. Per questo motivo il club di De Laurentiis ha virato su Diallo del Psg.

Proprio di Diallo e Kim ha parlato Gianluca di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul suo sito ufficiale ha scritto:

La squadra azzurra ha infatti individuato i profili di Abdou Diallo del PSG e Kim Min-jae del Fenerbache. Per entrambi, negli ultimi giorni, il Napoli ha effettuato dei blitz a Parigi e Istanbul per illustrare il progetto ai due giocatori e parlare con gli agenti. Per Diallo i contatti sono sempre in corso, mentre per Kim si attenderà fino all'ultimo la sua decisione visto l'interesse anche del Rennes.