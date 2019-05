Di Lorenzo: "Napoli un sogno che si realizza! C'è un tifo pazzesco, Ancelotti una leggenda. Da terzino m'ispiro a Cancelo"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Giovanni Di Lorenzo è un nuovo giocatore della SSC Napoli e a breve sarà anche ufficializzato. Questa mattina, intanto, svolgerà le visite mediche a Villa Stuart e l'esterno ha nel frattempo rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

"È un sogno che si realizza, il coronamento di una rincorsa incredibile. Due anni fa di questi tempi mi stavo giocando i playoff di C col Matera, adesso firmo per una big di Serie A. Non bisogna mai arrendersi".

È pronto ad ascoltare la musichetta della Champions League?

A Napoli la aspetta un totem della panchina come Carlo Ancelotti. Sensazioni?

«Non vedo l’ora di conoscerlo ed essere allenato da lui. Parliamo di un tecnico che ha vinto tutto in ogni Paese in cui ha allenato. Una leggenda del calcio, sarà un onore per me lavorare con lui. Tutti i suoi ex giocatori ne parlano in maniera fantastica».