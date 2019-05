Di Lorenzo al Napoli, sesto affare di De Laurentiis con l'Empoli! CorSport: "Contratto fino al 2024, si chiude prima del compleanno di Ancelotti"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli, 38 partite 5 gol e 3 assist quest’anno, sarà il primo acquisto del Napoli 2019-2020. Lo annuncia l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“L’asse De Laurentiis-Corsi si conferma solidissimo: una volta annunciato, il prossimo sarà il sesto affare tra i due club dopo quelli di Valdifiori, Sepe, Hysaj, Luperto e Tonelli. 10 milioni di euro o giù di lì da versare nelle casse dell’Empoli, tra base fissa e i bonus, e un appuntamento imprescindibile registrato per giovedì a Roma. Giorno e luogo delle visite mediche a cui sarà sottoposto Di Lorenzo: una volta superato l’iter, poi, trasferimento negli uffici della Filmauro per la firma del contratto fino al 2024. Tutto secondo copione e in tempo per non perdere neanche un secondo dell’Ancelotti Day, cioè il party per i 60 anni del tecnico, in programma venerdì a Capri”