Demme via dal Napoli? CorSport: valuta anche di rimanere in azzurro! In caso di addio c'è un nome

Ivan Ilic del Verona piace al Napoli, ma tutto dipende dal futuro del centrocampista tedesco Diego Demme, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Ilic magari subito ma solo in prestito (il Verona lo valuta 25-30 milioni e il Napoli non intende investirli ora) e, soprattutto, solo se Demme dovesse andar via.

Per il tedesco, che valuta anche la permanenza fino a giugno nonostante abbia pochissimo spazio, non decolla la pista Salernitana anche perché il suo ingaggio è fuori portata per il club di Iervolino”