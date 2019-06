Decreto crescita, Bellinazzo (Sole 24 ore): "Agevolazione rivista al 24%, novità sui settori giovanili"

Marco Bellinazzo, esperto del Sole 24 Ore, ha commentato le modifiche che stanno apportando al decreto crescita:

"Il vantaggio fiscale (in vigore dal 2020) post emendamento dunque scende rispetto a versione originale; si tratta comunque di una agevolazione importante in quanto l'aliquota effettiva sarà intorno al 24% quindi equiparabile alla legge Beckham spagnola.

Altro aspetto interessante dell'emendamento del Governo è la norma che devolve ai settori giovanili lo 0,5% dell'imponibile per chi usa il bonus; per ora è una norma "bandiera" perchè non si capisce chi e come gestirà il fondo, ma il principio è condivisibile"