De Rossi al Napoli? Clamorosa indiscrezione De Maggio: "Un uccellino mi ha detto che uno come lui potrebbe venire"

Ultimissime calcio Napoli - Valter De Maggio, direttore sezione sport emittente radiofonica ufficiale Ssc Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Calciomercato Napoli, Valter De Maggio parla dell'ipotesi De Rossi

“Un uccellino mi dice che un giocatore come De Rossi potrebbe venire al Napoli perché serve uno con la sua leadership”.

Un audio di Daniele De Rossi è finito in rete. Il centrocampista della Roma che nella giornata di ieri ha annunciato ufficialmente l'addio dai colori giallorossi a fine stagione nella fase cruciale della trattativa ha inviato una nota audio su Whatsapp ad un suo contatto. Ma, a quanto pare, questo è finito in rete scatenando i tifosi davanti al racconto di De Rossi. "E’ un anno che non ci parliamo - rivela De Rossi agli amici parlando del suo rapporto con la società e Pallotta - nessuno mi ha offerto niente. Dopo un colloquio, torno a casa mi chiamano e mi dicono: 'Se vuoi un contratto fattelo'. Il contratto a gettone a partita: gli ho parlato e gli ho detto di darmi 100mila euro a presenza perchè loro pensano che non sto bene fisicamente. Ho fatto questa battuta e loro mi dicono che era quello che volevano offrirmi. E’ un anno che non ci parliamo, dopo il colloquio mi chiami per dirmi del contratto a gettone?”