De Paul torna in orbita Napoli, Gazzetta: potrebbe essere una soluzione se saltasse lJames

L’Udinese ha acquistato Cristo Gonzales, 22 anni, in arrivo dal Real Madrid. È costato 1,5 milioni di euro, nelle ultime due stagioni con la seconda squadra del Real Madrid ha segnato 32 gol. E questo trasferimento potrebbe teoricamente liberare Rodrigo De Paul, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

"L’argentino è sul piede di partenza, ma l’Udinese non intende cederlo per meno di 35 milioni. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Milan, ma l’argentino potrebbe essere una soluzione anche per il Napoli nel caso saltasse l’approdo nel club partenopeo di James Rodriguez. In entrata l’Udinese cerca un esterno sinistro e una seconda punta"