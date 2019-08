De Paul in panchina contro il Milan, Sky: distratto dalle voci di mercato, l'Udinese chiede 35 milioni!

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul caso Rodrigo De Paul, trequartista dell'Udinese accostato anche al Napoli e che partirà dalla panchina nel match contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'Udinese vuole lasciare calmo il giocatore che è alle prese con delle voci di mercato. Al momento non c'è una vera e propria trattativa per portarlo via dal club friulano e questo discorso vale anche a proposito della Fiorentina che apprezza il ragazzo ma non ha soddisfatto le richieste di 30-35 milioni della dirigenza bianconera".