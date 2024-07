De Maggio rivela: "Nel 2018 De Laurentiis si infuriò per l'affare Rabiot, ecco cosa successe"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Adrien Rabiot  era vicinissimo al Napoli, poi finì alla Juventus per tramite della sua madre, che gli fa da agente, e questa cosa fece imbestialire il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Non ho nessun riscontro su Rabiot. Nel 2018 ero in Puglia e mi invitarono in una masseria, mi dissero che De Laurentiis il giorno prima era andato su tutte le furie: era venuto a visionare la struttura per il matrimonio del figlio Luigi, arrivò una telefonata da Giuntoli e De Laurentiis diventò una furia. Avevano chiuso Rabiot, era tutto fatto per l’arrivo a parametro zero, ma la mamma-agente di Rabiot fece saltare tutto. De Laurentiis fu una furia, perchè poi venne a sapere che la mamma aveva l’accordo con la Juventus per l’anno successivo”