Tuttosport - ADL incontra Wanda a Capri! Con l'ennesimo 'no' di Icardi il Napoli punterà su Llorente e il rinnovo di Milik

Calciomercato Napoli - Si attende Mauro Icardi, intanto per Lozano manca soltanto l'annuncio ufficiale. Come riporta Tuttosport, potrebbe esserci oggi l'incontro tra De Laurentiis e Wanda Nara a Capri. L’arrivo del messicano cambia volto all’attacco del calcio Napoli. Dinamismo, strappi palla al piede e intelligenza nello sfruttare la sua velocità anche quando si tratta di muoversi senza il pallone ne fanno un attaccante vero, per quanto dirottato sull’esterno. I numeri parlano chiaro: con 40 gol e 23 assist in 79 partite.

Mauro Icardi

Icardi, ultimissime notizie calcio Napoli