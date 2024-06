De Laurentiis vola in Germania per Kvaratskhelia! Ecco l'offerta del Napoli per il rinnovo

Calciomercato Napoli, blitz in Germania di Aurelio De Laurentiis per Khvicha Kvaratskhelia: lo conferma anche La Repubblica oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, blitz di ADL in Germania per Kvaratskhelia

Col presidente ci saranno anche il Ds Giovanni Manna, Andrea Chiavelli e l’avvocato Mattia Grassani i quali incontreranno l’agente dell’attaccante georgiano per il rinnovo contrattuale.

Il problema come noto non è la scadenza fino al 2027 ma l’ingaggio, col Napoli punta a prolungare fino al 2028 per un nuovo stipendio da 4.5 milioni offerti dal club rispetto ai 7 richiesti dal calciatore.

Alla fine si può chiudere a metà strada, ovvero sui 5 più bonus. Ma il calciatore chiede anche una clausola rescissoria in stile Osimhen così da poter programmare una futura partenza.