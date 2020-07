Calciomercato Napoli - Dopo l'annuncio di Victor Osimhen, ai microfoni di Sky è intervenuto il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per parlare di tanto altro.

De Laurentiis

Napoli, parole di De Laurentiis su Milik

Milik? A gennaio, come mai nel passato, abbiamo fatto acquisti importanti come Petagna e un centrale. Milik è da sempre sul mercato, perché sono anni che gli chiedo se vuole rinnovare, ma lui non mi risponde. Lo venderemo al miglior offerente, altrimenti rischierà di restare un anno qui con Gattuso che deve fare delle scelte.