De Laurentiis positivo al Covid-19, patron a Capri con sintomi lievi. Confermata positività in famiglia, si valuta ricovero precauzionale [ESCLUSIVA]

Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus. La notizia ha scosso l'intero ambiente Ssc Napoli. La triste conferma direttamente dal sito ufficiale tramite una nota: "E' risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri". Secondo Repubblica il presidente aveva da giorni sintomi ed era in attesa dei risultati del tampone arrivati in serata. Avrebbe giustificato il suo malessere con un'indigestione da ostriche. Nonostante questo si è presentato alla riunione di Milano. Solo alle 20 ha informato gli altri partecipanti della sua positività.

Sintomi De Laurentiis coronavirus

CalcioNapoli24.it ha accolto in esclusiva ulteriori informazioni. C'è un'altra conferma: anche un membro familiare a lui più vicino è risultato positivo. Entrambi si trovano a Capri. Il presidente non evidenza uno stato allarmante tale da prevedere un ricovero, ma c'è chi gli ha consigliato di sottoporsi ad ulteriori accertamenti presso una struttura all'avanguardia. I sintomi evidenziati al momento sarebbero soltanto spossatezza e indolenzimento muscolare, ma non è da escludere un trasferimento alla 'Berlusconi' in via precauzionale per tenere sotto controllo la situazione in tempo reale.

Da parte dell'intera redazione di CalcioNapoli24.it e dell'editore Salvio Passante vanno i più sinceri auguri di veloce e buona guarigione ad Aurelio De Laurentiis.