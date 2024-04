De Laurentiis-Montella, Gazzetta svela: si sono incontrati casualmente due volte, ADL gli ha detto una cosa

Calciomercato SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis ha preso informazioni e Vincenzo Montella si aggiunge al casting per il ruolo di allenatore del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Montella i rapporti sono tornati buoni grazie a una vacanza:

"Un incontro fortuito a Ischia, dove i due furono visti chiacchierare a lungo in un hotel nel periodo in cui la panchina di Garcia già ballava. Si sono incontrati ancora casualmente a Roma, dove hanno parlato in maniera molto cordiale. De Laurentiis si è complimentato per il lavoro svolto con l’Adana e per l’exploit alla guida della Turchia"