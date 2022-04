De Laurentiis: "Mertens? Mai dire mai, ma non credo ci saranno problemi per il rinnovo! Ho fatto un regalo a Ciro Romeo"

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato anche del futuro di Dries Mertens. Ecco quanto riferito dal presidente:

"A Dries avevo mandato una medaglia con le immagini del Vesuvio da mettere al collo del bambino che è bellissimo e vispissimo com’è giusto che sia il figlio di Dries che poi l’ha chiamato anche Ciro. Siamo stati lì a parlare, poi ho una passione per Palazzo Don Anna e sono stato lì a bearmi e a guardare la mia amata Capri. Dries ha un’opzione per il rinnovo di un altro anno e negli ultimi anni è successo di tutto e di più con la guerra, il Covid ed altro. Decidesse lui quando rincontrarmi, a fine campionato va bene, ma se lui vuole restare legato a questa città noi siamo qui. Ciro è innamorato dello stile di vita che ormai ha abbrcacciato in questa città. Calcisticamente parlando è la persona che ha lasciato il segno col numero di goal segnati. A lui andrebbe consegnato un pallone tutto azzurro con la scritta in oro’ Grazie Dries’ o ‘Grazie Ciro’. Non credo ci saranno problemi per il rinnovo, ma mai dire mai”