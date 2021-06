De Laurentiis fissa il prezzo per Koulibaly e Fabian, Gazzetta: non gli interessa la crisi Covid, anche se è lo stesso Napoli ha necessità di incassare

Calciomercato Napoli - Non ha mai dato segni di cedimento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Lo scorso anno ha rifiutato 70 milioni dal Manchester City, a fine agosto: adesso ne pretende 60 per Koulibaly e 65 per Fabian, cifre che hanno chiuso sul nascere ogni possibilità di trattativa, nessuno dei club interessati ha intenzione di spendere tanti soldi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La mossa di De Laurentiis

