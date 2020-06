Ultime calcio Napoli - Una pretendente in meno per José Maria Callejon, esterno del Napoli che al termine della stagione lascerà gli azzurri a parametro zero. Secondo quanto riportato da Super Deporte, nonostante le voci delle scorse settimane, il Valencia non sembra infatti interessato allo spagnolo, con Siviglia e Betis che adesso parteciperanno a un vero e proprio derby di mercato, con Getafe e Villarreal più indietro.

