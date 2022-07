Dalla Spagna - Icardi pronto a tornare in Italia: Scamacca sta per firmare con il PSG

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi può lasciare il PSG e ritornare in Italia. L'argentino non fa parte dei piani del club francese. Come riportato da Fichajes.net, Gianluca Scamacca al PSG entro l'inizio della prossima settimana. L'arrivo dell'attaccante italiano manda via Icardi che può firmare con un club italiano. Si parla di un suo possibile arrivo a Monza.