Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano spagnolo 'AS', l'Atletico Madrid si sarebbe fiondato su Trippier del Tottenham una volta sfumate le piste Hysaj e Semedo. Il terzino destro inglese è stato anche seguito dal Napoli che poi ha virato su Di Lorenzo per la richiesta ritenuta troppo alta degli Spurs. I colchoneros, infatti potrebbero chiudere l'affare per una cifra intorno ai 30 milioni.